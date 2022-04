Colaless extremo: Nathy Peluso incendió las redes sociales

Con un talento que la pone a la cabeza de las cantantes más importantes a nivel mundial, Nathy Peluso deslumbra con su carisma y sobre todo con su fuerte presencia.

La argentina que vive en España, ahora está en el festival Coachella en donde los fanáticos disfrutan de sus canciones y de su gira "Calambre" que impacta con su puesta y energía.

Con osados looks, la cantante muestra sus curvas en cada presentación alrededor del mundo y, en los momentos de descanso, Nathy no tiene prejuicios en mostrar su piel.

Desde una piscina y con apenas una microbikini negra, Peluso dejó en primer plano su impresionante colaless que sus fanáticos admiraron: "Tonight Coachella round 2!!!!! 21:20 at SONORA stage see u bitchesss coachella make some noiseee hihihi", expresó.

La publicación alcanzó en pocos minutos casi 700 mil "likes" y mensajes como: "Reina te tamos esperando #ansiosa", "Sentate en mi cara mamita hermosa", "LA BABY😍😍😍😍😍🔥🔥🔥", "Fuegaaaaaa", "Te amo", entre otros.