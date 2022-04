"Era adicta a la pornografía": la inesperada confesión de Jada Pinkett Smith

Luego del escándalo en la entrega de los premios Oscar, cuando Will Smith le pegó un cachetazo a Chris Rock, el nombre de Jada Pinkett Smith se instaló en los medios del mundo entero.

La artista que sufre de alopecia contó su problema de salud y comenzó a visitar varios medios de comunicación para hablar de lo sucedido con el padre de sus hijos y las repercusiones en el mundo entero.

Recientemente, la esposa del protagonista de “Rey Richard” realizó una confesión que alarmó a sus fanáticos al reconocer: “Era poco saludable lo que hacía, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, he llegado a consumirla cinco veces al día”, dijo la mujer al relatar sobre la adicción que tuvo en algún momento de su vida.

Según informaciones relacionadas al padecimiento de la mujer, Jada consumió drogas y mantuvo relaciones sexuales en forma compulsiva antes de casarse con Will Smith.

“Quería practicar la abstinencia, y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba, me sentía vacía”, aseguró en el 2019 sobre su oscuro pasado.

Sobre su vivencia, Pinkett además relató que mantuvo una charla con su hija a los 11 años en donde le advirtió sobre los peligros del consumo de material para adultos: “Somos muy abiertos en nuestro familia, nos gusta poner todos los tópicos sobre la mesa”, dijo la mediática que también confesó a Smith que le fue infiel con August Alsina, amigo de su hijo: “Entre nosotros no hay secretos”, expresó.