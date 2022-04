Las fotos que prueban el romance entre Marcelo Gallardo y Alina Moine

A dos años y medio de que los rumores de romance entre Marcelo Gallardo y Alina Moine comenzaran a unirlos, en Socios del Espectáculo confirmaron el vínculo amoroso. Ahora la panelista Luli Fernández mostró contundentes pruebas que demostrarían que sí están en una relación, a pesar de que siguen negando todo.

Luli Fernández mostró una llamativa coincidencia en las fotos del director técnico de River y la periodista deportiva. Allí compararon una imagen donde se puede ver a Alina posando en un sillón y detrás hay una pared con un particular empapelado que aparece en otra foto del Muñeco Gallardo.

“Pueden decir que es el bar de la cancha de River, pero este lugar es el living de la casa de Alina”, contó la panelista, a lo que Lussich avaló: “Es un empapelado nada común”. Fernández agregó: “La foto de Alina es de sus redes sociales, de su Instagram. La foto de Marcelo Gallardo está en internet y es un regalo amoroso de una camiseta que le hace a alguien”.

las pruebas

En septiembre de 2019, cuando la versión amorosa que la unía a Marcelo Gallardo sanaba fuerte, Alina Moine fue consultada por el notero de Intrusos por el rumor y la periodista fue muy sugerente con su respuesta. "¿No tiene sentido salir a desmentirlo porque es mentira o porque no te interesa dar aclaraciones de tu vida?", le consultó el cronista. Y Alina contestó esquiva: "Porque no me interesó aclarar nunca nada de mi vida. O sea, es personal".