MasterChef Celebrity: Mery del Cerro fue eliminada del ciclo

Este domingo y a punto de entrar en la semifinal, el reality de Telefé, “MasterChef Celebrity” realizó su última gala de eliminación dejando solo a cuatro famosos en carrera.

Denis Dumas, Mica Viciconte, Juariu y Tomás Fonzi son los famosos que siguen en carrera y Mery del Cerro debió dejar la competencia al no superar los platos de sus oponentes realizados con tuétano.

Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui tomaron la última decisión el gala de eliminación final antes de las semis antes del gran final.

En la última parte del programa, Tomás Fonzi y Mery del Cerro fueron los platos más regulares y Martitegui anunció: “Sus platos estaban a la altura de cualquiera que hayamos comido, pero hay que elegir a uno. Por eso, el cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es...Mery”.

Entre lágrimas, la rubia no dudó en decir: “Uff...que difícil. Primero, agradecerles a ustedes, que fueron tres maestros para mí. Al principio entré subestimando un poco la cocina y creyendo que se me iba a hacer más fácil y la verdad es que no. Me lo tomé como una responsabilidad, como todo lo que hago y estudié y me preparé, y lo hacía en los momentos que tenía libres. Me llevó un gran aprendizaje de todos ustedes: de vos Santi como conductor, porque también me enseñas todos los días, de los chicos, de todos mis compañeros que son lo más, que lo dieron todo, y de toda esta producción maravillosa, que son lo más. Estoy muy contenta de verdad. Gracias, porque si hay algo que me pasó en Masterchef fue haber crecido como persona en un montón de aspectos de mi vida”, se despidió la joven feliz por la experiencia vivida.