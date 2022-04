Qué dijo Alina Moine sobre su relación con Marcelo Gallardo

La semana pasada, se filtraron unas imágenes en un aeropuerto de Salta, en donde supuestamente habían visto a Alina Moine y Marcelo Gallardo. Notablemente molesta por las versiones de romance, que vienen desde 2019 pero se reflotaron en los últimos días, Alina Moine rompió el silencio y fue contundente.

"Vamos a empezar por partes: no viajé a Salta, ¿está bien?", afirmó Moine y desde arriba de su auto a la salida de un estacionamiento. Y continuó: "A mí no me gusta hablar de mi vida privada, personal y mucho menos sentimental". Acto seguido, la conductora de ESPN expresó su enojo por los rumores de noviazgo con el DT. "El día que yo quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se las voy a mandar a Lussich y Pallares para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo", indicó al respecto.

"Mientras tanto, hablemos del sorteo del Mundial, de la Selección argentina, de lo que quieras... pero no me pregunten más nada", se descargó antes de dar por terminada esa nota. Tras varios meses sin novedades en los medios, la semana pasada, la presunta presencia de Alina Moine en Cafayate, Salta, junto a Marcelo Gallardo, reavivó los rumores de romance.

En detalle, Luli Fernández, panelista de Socios del espectáculo, se comunicó con allegados al DT de River, luego de hablar con Alina para confirmar esa primicia, y consiguió una declaración contundente. "No soy yo la que está en el viaje a Salta, es Josefina, que es la novia de un íntimo amigo de él", le contestó Moine a Fernández cuando le consultó si ella había estado en Cafayate con el entrenador.

"¿Entonces estás de novia? ¿Estás saliendo? ¿Me confirmás el romance?", le preguntó en una segunda instancia la famosa modelo y panelista. A lo que Alina habría dejado de responderle. "Entonces fui a charlar con un íntimo amigo de Marcelo Gallardo", sostuvo Luli al aire del mencionado ciclo de El Trece. Y agregó: "Y él fue por más, me dijo: 'No sólo están de novios, se aman profundamente'".