VIDEO: Secuestraron a la madre y a la tía de Yao Cabrera

En las últimas horas se conoció la noticia del secuestro de la madre y tía del polémico youtuber Yao Cabrera.

El joven confirmó el hecho ocurrido el domingo a la noche en Suárez, Uruguay cuando delincuentes se hicieron pasar por policías logrando ingresar al domicilio de la mamá del influencer.

Los malvivientes tomaron por la fuerza a las mujeres y se las llevaron a otro lugar: “Las apuntaron con un arma, escopetas, las encintaron y las rociaron con nafta”, comentó Yao en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Luego los secuestradores se comunicaron con el mediático y exigieron un rescate de un millón de dólares para devolver a las mujeres con vida.

Finalmente y luego de robar mil dólares de una billetera virtual, los hombres se dieron a la fuga y todavía no fueron encontrados.

“Fueron contra mi punto débil que es mi mamá”, expresó Cabrera y si bien, el mediático dijo que los autores del hecho son uruguayos, no descartó que el “golpe haya venido desde Argentina”. Yao reconoció que tiene miedo de que intenten matarlo.

“Mi mamá está en estado de shock, en la puerta de mi casa hay siete canales de televisión. Está devastada, no puede ir a trabajar, mi hermanita no puede ir al colegio y mi padrastro no puede ir a trabajar porque no las puede dejar solas”, lamentó el especialista en redes sociales.

Como era de esperarse, comenzaron a circular versiones de que el mismo Cabrera había sido el autor intelectual de los sucedido, como en algunas ocasiones anteriores, pero Yao no dudó en asegurar que todo está en manos de la fiscalía y agregó: “Mi mamá hace tres meses me dijo que había una persona que le pidió para hacer una entrevista, a nosotros nos pareció raro. No fue una casualidad”.

Finalmente y luego de un intenso operativo policial las mujeres fueron liberadas. El abogado del mediático, Alejandro Cipolla en contacto con TN dio detalles de lo sucedido: “Él me llamó informándome de la situación, a lo que yo me comunico con un periodista uruguayo que me brindo el teléfono celular del jefe de Antisecuestros de Uruguay. También llamé a Interpol, quienes me dijeron que no son frecuentes los secuestros en el país y que debía ser un error. No iban a hacer nada”, explicó.

Los reclamos del letrado ante la Fuerza Antisecuestro y personal policial el mal momento terminó con las mujeres a salvo: “Al poco tiempo liberan a la hermana y a 30 minutos posterior a la madre y tía”, indicó Cipolla y para cerrar dijo: “Las fuerzas de seguridad de Uruguay, por su poco conocimiento en la materia, abordaron el tema de manera negligente, solo trataron de remarcar que eso pasa en Argentina”.