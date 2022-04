Masterchef Celebrity: Denis Dumas fue eliminada a pasos de la final

Una noche más y menos para llegar a la gran final, así se viven los días en Telefé en el set de “MasterChef Celebrity 3” a punto de finalizar el exitoso ciclo.

Este martes fue el turno de Denise Dumas en dejar la competencia con una preparación que le costó a todos los participantes.

La noche comenzó con una competencia expres en donde resultó ganador Tomás Fonzi y decidió que cocinarían sus adversarios Juariu y Dumas. Desde el balcón y con la mejor preparación del lunes, Mica Viconte miraba atenta.

Las mujeres, por decisión del actor, debieron preparar una receta francesa, la torta Paris brest, hecha de masa bomba rellena con crema de avellanas.

Pasada la medianoche y luego de probar las preparaciones realizadas por los famosos, el jurado formado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, Denise debió dejar la competencia.

Muy emocionada, la rubia expresó su agradecimiento y dijo: “Llego al final de algo maravilloso, estoy feliz de la vida. Arriesgué todo lo que quería arriesgar, me reconocieron un montón de cosas, así que me voy realmente emocionada y contenta. Uno llega hasta dónde puede llegar, no me faltó nada, es un montón, nunca en mi vida creí llegar hasta acá”, expresó la ex modelo en el cierre de la edición.

Mirá la emotiva despedida a Denise DumasuD83DuDE2D #MasterChefArgentina https://t.co/iOxzPoOnOA — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) April 6, 2022

Este miércoles, otro famoso quedará afuera de la competencia conducida por Santiago del Moro y la gran final podrá verse el próximo domingo.