Mostrando la cola, Lali Espósito celebró en las redes

Hace un par de días, Lali realizó un misterioso anuncio en sus redes sociales avisando que se venía algo sorpresivo y, luego de algunas horas, la rubia lanzó la venta de entradas para un gran show en el Luna Park.

En menos de 3 horas, la jurado de “La Voz Argentina” (Telefé) vendió los pases al show del 23 de junio y luego, para locura de sus seguidores, presentó nuevo show para el 24 y agitó entradas en solo 12 minutos.

Feliz y sorprendida por el amor de su país, Lali no dudó en compartir osadas fotos en sus historias y no parar de agradecer.

“Después de 1160 días, de no tocar en Buenos Aires, de la pandemia del or... y de estar alejada de mi país, ya tenemos fecha de show en el Luna Park. ¡Tenemos fecha de show! No puedo estar más feliz. Quizás sea el mejor concierto de mi vida. Con canciones nuevas y otras que van a conocer de camino al nuevo disco”, aseguró en un vivo de Instagram.