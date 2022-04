Pura química: Alex Caniggia y Majo Martino están en llamas

El reality del Trece, “El Hotel de los Famosos”, ya está en marcha y los famosos que se animaron a entrar en busca de los 10 millones de pesos en premios, lo dan todo por convertirse en protagonistas y ganarse la admiración y el apoyo del público.

Uno de ellos es Alex Caniggia quien, experto en este tipo de formatos, llama la atención con sus conquistas dentro del programa conducido por Pampita y el Chino Leunis.

Luego de pasar una noche a puro mimo y cucharita con Melody Luz, el hermano de Charlotte Caniggia, ahora apunto a Majo Martino con quien tuvo un encendido intercambio.

Todo arrancó cuando la panelista se dispuso a tomar sol: “Qué placer estar tomando sol. Estoy más blanca...”, dijo la mujer a lo que Alex no dudó en decir: “Blanquita. Bronceate”.

Divertida ella fue por más y dijo: “Sí, me voy a quemar un poco el culito y las piernitas y no me hagas poner tímida porque quiero tomar sol”, aseguró.

Con los ojos de Alex encima de su cuerpo, Martino volvió a reclamar: “Pero si me mirás así yo no puedo, me pone incómoda”, insistió.

Como era de esperarse, la conversación fue subiendo de tono y “El Emperador” dejó el lugar en busca de café.

Sola y reflexiva, Majo miró a las cámaras y no dudó en anunciar: “Alex es un dulce de leche (...) Para mí hoy es un amigo con derecho a mimos”, cerró.