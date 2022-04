Masterchef Celebrity: Mica Viciconte y Tomás Fonzi son finalistas

Una noche llena de emoción y buenas preparaciones, se vivió en “MasterChef Celebrity” (Telefé), cuando se conoció, pasada la medianoche, a los dos finalistas de la exitosa competencia de formato mundial.

Durante el programa, Juariu, Tomás Fonzi y Mica Viciconte debieron cumplir con la “la consigna más difícil de todas las ediciones”, tal como lo dijo Germán Martitegui y aplicaron todos los conocimientos acumulados durante el ciclo.

Fueron nueve las condiciones que tuvieron que cumplir los famosos en cada plato: que tenga algo frutal, aterciopelado, frito, ácido, picante, al vapor; y además preparar un omelette, una ensalada, y usar el mortero en alguna de las preparaciones.

Finalmente, la reconocida influencer fue quien quedó fuera de la gran final por pequeños detalles en las distintas preparaciones.

El anuncio de los finalistas dio paso a las lágrimas y agradecimientos por parte de los famosos que competirán este próximo domingo en un programa para “alquilar balcones”.

La mujer de Fabián Cubero, al conocer el resultado de la decisión del jurado dijo: “Me descoloca, no me lo esperaba para nada. Re orgullosa, me pone muy contenta. Valió la pena no dormir, estudiar, pedirle recetas a tus familiares, investigar mucho, cuando se ve el fruto del esfuerzo está muy bueno”, dijo y agregó: “Viví todo mi embarazo acá y me queda como recuerdo”.

Por su parte Tomás Fonzi, casi sin palabras agradeció al jurado y se mostró conmocionado.

El lunes 11 de abril se conocerá al ganador en una noche de expectativa y emoción. El ciclo conducido por Santiago del Moro tiene dos finales grabadas y ese mismo día se conocerá al ganador cuyo nombre se mantiene cerrado y se abrirá durante la tanda del prime time de Telefé.