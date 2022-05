¿En crisis? Tini Stoessel y Rodrigo de Paul alejados por la China Suárez

Hace algunos días se conocieron las primeras fotos juntos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, confirmando de esta manera la relación de la que se hablaba hace tiempo.

El paso de los días y los planes entre los mediáticos alrededor del mundo se habría casi cancelado por conocerse una información que no cayó del todo bien a la protagonista de "Violeta".

Este martes en América, Estefi Berardi no se quedó callada y dijo: “Yo tengo confirmadísimo que sí hubo algo entre Rodrigo y la China. No tengo las fechas, por eso no puedo hablar de infidelidad”, comenzó diciendo la ex Combate en el programa de Carmen Barbieri.

“Cuando empezó con Tini, él ‘tiroteaba’ a la China, pero no eran novios. Uno puede conocer a diferentes personas. El tema es cuando se empieza a formalizar el tema con Tini, él corta con la China porque muere de amor por Tini”, dijo la joven.

“Tini se enoja por la China y porque hay cosas que no le gustan y se nota que ciertas fechas tampoco le cierran”, detalló, la mediática.

También se conoció la noticia que la cantante decidió tatuarse y eligió como diseño un corazón roto. Sobre la novedad Berardi comentó: “Yo no digo que se hayan visto, porque eso no me consta, pero Tini habrá dicho ‘¿justo estiraste los pasajes cuando esta piba estaba allá?’”, supuso Estefi. “Tini no lo está pasando bien porque no está acostumbrada a todo esto”, finalizó.