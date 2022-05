Casi desnuda, Ale Maglietti confesó que le gusta el porno

Después de una extensas vacaciones en Europa, Ale Maglietti volvió a la televisión en el programa de Beto Casella "Bendita" que se mantiene en audiencia con un éxito de varios años.

La abogada se mantiene activa en las redes sociales y comparte impactantes imágenes de sus looks, rutinas, salidas y mucha piel.

Este miércoles y, con la idea de conversar con sus seguidores, la rubia contestó preguntas abriendo la charla con una foto apenas salida de la ducha.

Un usuario abrió el juego y, sin filtro, lanzó: "Es verdad que te gustan las XXX". De inmediato, la panelista no anduvo con rodeos y lanzó: "Jajajaja, si es verdad! Ahora no estoy viendo tantoooooo, pero cuando tenía una relación a distancia me había enganchado fuerte".

Por si esta aclaración no fuera poco, Maglietti compartió un video apenas cubierta por una toalla apenas salida de la ducha. En un posteo de Instagram, la influencer expresó: "Amo este efecto ??".