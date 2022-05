El marido de Zaira Nara tendría un romance con una modelo casada

Desde hace varios meses, el rumor de la separación de Zaira Nara y Jakob von Plessen viene sonando fuerte y, si bien la pareja negó una crisis, ahora se conocieron detalles de un problema que va más allá de la imaginación.

Según algunos medios, el polista tendría una relación con Jimena Buttigliengo, una modelo casada y madre de dos pequeños.

Así lo contó Karina Iavícoli en el ciclo de las mañanas del Trece en donde comenzó diciendo: “Cuando pasó el Wandagate, Jakob, el ¿ex? de Zaira Nara, habría tenido encuentros -porque ya se conocían desde antes y habían tenido historias- en Francia con Jimena Butilengo“.

Sobre la tercera en discordia Karina dijo: “Ella es una modelo muy conocida, argentina, que está en pareja con un diseñador y fotógrafo muy reconocido que se llama Willy Rizzo...Después de esos encuentros, ella le habría contado a su círculo íntimo que habría estado con él. Esta información sale de la boca de Jimena, no de Jakob. Eso llega hasta Buenos Aires, y de ahí me lo cuentan a mí”, sumó la panelista.

Luego Iavícoli comentó que Butilengo también estaba pasando por un mal momento en su relación: “Jimena empieza a tener una crisis con Willy, su pareja y padre de sus dos hijos. Ella es cordobesa, viene primero a Buenos Aires y se queda unos días. Pero el marido pierde el contacto en un momento con sus hijos. Ella se va a Córdoba a ver a la familia y Wiily contacta al abogado Cristian Cúneo Libarona, el esposo de Luli (Fernández), porque no podía ver a sus hijos. Pero no se terminó de decidir si quería accionar o no en contra de Jimena. Ellos superan la crisis, pero coinciden las fechas de la crisis y los encuentros con Jakob”, finalizó la periodista sobre el complicado momento de la hermana de Wanda.