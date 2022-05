Jésica Cirio habló de su papelón en los Martín Fierro

Este domingo en el escenario de los premios Martín Fierro se vivieron momentos de alegría, tristeza y mucha emoción. Sin duda el reconocimiento al trabajo en televisión de muchos mediáticos tuvo un valor especial en esta gala de APTRA realizada luego de la pandemia por el coronavirus.

Con looks impresionantes, las famosas llegaron ala alfombra roja y una de ellas, Jésica Cirio además de lucir su gran vestido fue la protagonista de un tenso momento cuando se le bajó el vestido en medio de la premiación a "Morfi todos a la mesa".

Abrazados y agradeciendo la estatuilla, Cirio fue advertida por algunos de sus compañeros que le avisaron que algo pasaba con su vestido. Sin saber que se había visto un pezón, Jésica habló luego con algunos periodista y se mostró avergonzada de lo que pasó.

"Hubo muchos tweets con tu nombre, por lo que pasó en el escenario, que se te bajó un poco el vestido", le dijo Gonzalo Vázquez el notero de "Intrusos" (América) a Jésica Cirio. Hasta el momento la rubia no sabía que se había convertido en tendencia por lo sucedido: "No me digas. No lo puedo creer. Nunca me enteré", exclamó apenada.

Al ver las fotos y los posteos, la conductora dijo entre risas: "¡Noooo! A mí me dijeron acomodate, pero nunca me percaté. ¡Un papelón! Todos nos empezamos a abrazar y, nada, qué lástima. No da. Todos están hablando eso, de la teta".