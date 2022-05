Contagiada: Nicole Neumann tiene covid y Mica Viciconte está enfurecida

Nadie desconoce la enemistad que siempre existió entre Nicole Neumann y Mica Viciconte desde que la ex Combate se relacionó con Fabián Cubero.

Hace algunos meses las rubias y el ex futbolista, llegaron a una supuesta tregua y las cosas se tranquilizaron pero la paz no dudó mucho porque ahora estalló el escándalo cuando la novia de José Manuel Urcera confirmó que se contagió de coronavirus.

La modelo dio la noticia sobre su nuevo contagio en sus redes sociales, sentada frente a la cámara: “¡Hola a todos! Quería que se enteren por mí que tuve un contacto estrecho, así que ayer a la noche me hisopé. No tengo ningún síntoma, ni tenía pero di positivo. Así que acá estoy en mi casa, aislada”, comenzó diciendo la mujer.

Luego agregó: “Hay una nueva ola, ya lo sabemos, lo están diciendo por todos lados. Hay un montón de gente transitando el covid nuevamente. Tengo dos vacunas, me iba a poner la tercera pero no llegué. A seguir cuidándose, barbijo y distancia social. Esto no todavía no terminó”. Para finalizar, agradeció a todos aquellos que le enviaron mensajes, que se preocuparon por su bienestar y que le ofrecieron ayuda. “Acá estamos todo bien, a guardarse hasta el negativo”, dijo mandando un besito a la cámara.

Como era de esperarse, Mica Viciconte estalló de bronca en sus redes teniendo en cuenta la situación de que la ex Combate se convirtió en madre hace algunos días y, las hijas de Cubero -contacto estrecho de Nicole- pasan mucho tiempo con su hermanito recién nacido.

Nuevamente, la guerra entre las mediáticas volvió a encenderse en esta nueva ola de la enfermedad que paralizó al mundo.