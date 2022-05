El inesperado mensaje de Antonela Roccuzzo a Darío Barassi: 'Me di vergüenza'

Darío Barassi no pudo disimular su fanatismo cuando Antonela Roccuzzo le mandó un mensaje por Instagram y mantuvieron una corta charla. A su vez, la esposa de Lionel Messi es una de las tantos televidentes que todas las tardes no se pierden el programa 100 Argentinos Dicen.

"¿Ya conté acá que Antonela Rocuzzo me mandó un mensaje por Instagram? Nos re conoce Messi", arrancó el conductor. En ese momento, una productora se jactó detrás de cámara de decirle a sus amigos que Leo la conoce, a lo cual Barrassi acotó "yo también" y luego se sinceró: "Ay, Dios. Mi audio… El audio con el que le contesté".

Tras generar suspenso, Darío Barassi detalló su sorpresiva charla con Antonela Roccuzzo, quien está instalada con su familia en París, Francia. "Ella me mandó una foto en el que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dice: ‘Nosotros, acá, te bancamos a vos’. Y yo iba manejando y no pude pensar", continuó. Luego reveló cuál fue su respuesta.

Acto seguido, impostó la voz emocionada con la que le respondió a la madre de Thiago, Mateo y Ciro Messi: "Son una familia modelo. Un ejemplo de familia para el país". "Y ella me puso ja, ja, ja. Genio. Y yo 'de verdad te lo digo'. Un bolu… Me di vergüenza, porque yo soy cero cholulo, pero bueno", cerró Darío Barassi su graciosa anécdota.

fuente ciudad magazine