Andrés Icazati: ‘Las redes sociales son mi vida’

En el multiverso de las redes sociales los sanjuaninos están cada día más presentes de manera social, pero algunos también están inmersos con una mirada un poco más empresarial. Este es el caso de Andrés Icazati, un conocido empresario sanjuanino, que por estos días se hizo conocido porque en el programa Ranking Goloso, de América TV, destacaron su boom virtual.

El fornido sanjuanino sube con cierta regularidad videos en los que se le ve disfrutando de lugar muy llamativos, muchas veces paisajes sanjuaninos. ‘Me gusta mostrar diferentes paisajes de San Juan’, expresó en una entrevista con Tarde trece este lunes, en lo que se mostró suelto y genuino, dispuesto así de que los sanjuaninos lo conozcan.

‘Las redes sociales son mi vida’, expresó el joven influencer local que tiene como meta seguir creciendo en su actividad en las redes y ganar cada día más seguidores y seguidoras. Además, manifestó su predisposición para dar consejos sobre entrenamiento, y de paso aprovechó para contar que con frecuencia le da consejos a jóvenes que quieren iniciarse en el gimnasio y están desnorteados.

‘Tengo actitud y soy bastante caradura, al que no le gusta que no mire, y al que le guste que mire, así son las redes sociales’, se animó a expresar Icazati definiéndose y definiendo su política frente a críticas que le empezaron a lloverle a raíz de su reciente notoriedad en la provincia y la Argentina.

‘Soy súper normal, lo que pasa es que en redes me muestro de una manera de que a la gente le puede llamar la atención demasiado, pero lo hago desde la buena onda’, manifestó decidido el joven empresario, quien luego agregó: ‘No es la imagen que quiero demostrar, no quiero que me vean como una persona negativa. No estoy acostumbrado a recibir tanto odio’.

Sobre la opinión de su padre y el resto de su familia contó: ‘La primera vez que subí una foto fue en bóxer y mi viejo casi me mata, ahora entendieron que me gusta, pero a veces bajó publicaciones que a ellos no les gusta. Las redes sociales son mi vida, si no fuera por las redes estaría muy solo’, sostuvo.

De la misma manera se refirió a la actitud que toma su esposa ante su exposición en las redes: ‘Mi esposa saca las fotos cuando viajamos. Ella sabe que esto a mí me encanta. Trato de respetarla, y ella me puede agarrar el celular, si respondo a cualquiera sea mujer u hombre es para darles una mano, hay gente que te escribe para otras cosas, pero no me enrosco en esa porque sé que me acabarían las redes en dos segundos. Cuando a ella no le gusta algo yo lo borro, ella me tiene para ella’, finalizó.