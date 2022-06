Flor Peña volvió a Instagram y mostró todo

Esta semana, Florencia Peña pegó el grito en el cielo cuando advirtió que su cuenta de Instagram había sida dada de baja por no cumplir con las normas de la popular red social.

Durante 48 horas, la rubia no pudo compartir contenido y material publicitario en su red social, aparentemente por haber sido denunciada por otros usuarios porque sus contenidos ofendían a muchos. Por esta razón, Instagram decidió penalizar a la conductora y suspender su cuenta de seis millones de seguidores.

En su programa de América del día lunes, la actriz no dudó en decir: “Solamente a una puta ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores. Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida!”, exclamó indignada y luego agregó: “Les digo algo: si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mi no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad”.

Frente a esta situación, Peña no dudó en contactar a Fernando Burlando quien, junto a un equipo de abogados y especialistas en redes recuperaron la cuenta de la rubia.

Fiel a su estilo y con su cuenta de nuevo online, Peña posó en primer lugar cubierta con un sweater de lana y minutos después casi desnuda para felicidad de sus seguidores.

“Volví. En modosita mood. ¿Así está bien? ¿Así no molesto?.., “Disculpen... no me pude contener”, ironizó la mediática.