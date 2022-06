Sin ropa, Araceli González recordó su pasado

A comienzos del 2022, Araceli González fue victima de la inseguridad cuando un fanático quiso entrar en su casa ubicada en un conocido barrio privado de la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires.

Conocido el hecho, la morocha usó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y poner en conocimiento a sus vecinos.

“Lamentablemente, trascendió algo que pasó en mi casa por la mañana y la noche; y lo que se dijo en un diario local no es real: no fue un robo y no atropellaron a la seguridad de donde vivo”, comenzó diciendo Araceli y luego agregó: “Tuvimos un episodio en mi domicilio, por medio de una confusión. Desde la guardia llamaron a mi celular y al de (Fabián) Mazzei para avisarnos que quería ingresar alguien con el mismo nombre de la persona que estábamos esperando, que es la que hace el mantenimiento de riego donde vivo. Por esa equivocación, esa persona ingresó y pasamos un mal momento... Él solo quería verme. Obviamente, Mazzei habló coloquialmente con él; le explicó que yo no estaba y no podía verme. Inmediatamente, hablamos con la seguridad y actuaron rápido. Esto lo cuento para tranquilizar a la comunidad que vive aquí, porque por medio de las noticias podemos inquietar a una sociedad”, dijo al respecto y cerró diciendo: “Automáticamente, mientras Fabi abordaba a esa persona que no conocíamos e ingresó por equivocación, yo llamé a la seguridad y de manera tranquila lo escoltaron a la puerta, hasta el taxi en el que había venido”.

Los fanáticos de la actriz y modelo siguen a la mujer desde sus comienzos, como el caso de uno que creo una cuenta de Blogspot en donde comparte osadas fotos de la ex mujer de Adrián Suar.

Con muy poca ropa, Araceli participó de varias campañas en donde subió la temperatura y dejó a la vista su belleza inigualable.