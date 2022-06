Facundo Carrión, el Drag Queen que apuesta a brillar en San Juan

Facundo Carrión es uno de los artistas emergentes que tiene San Juan, y desde su personaje al cual bautizo como Kendall White, lucha por ser el Drag Queen que más brille en la provincia, para cumplir su sueño de llegar a los escenarios del país. Para que eso pase, es consiente que primero tiene que enamorar en los escenarios sanjuaninos, según el mismo comentó en Tarde Trece.

Facu saltó a la popularidad en febrero de este 2022, cuando se fue a Mendoza cargado de sueños a realizar el casting de La Voz Argentina. ‘Fue mi primer casting y llevé mi personaje, porque sabía que me iba a costar el doble. Estuve parando todo el día, eran más de 8.000 personas, estaba de tacos, me desvanecía, pero no me fui, porque sentía que, si me iba de ahí, iba a ser peor’, manifestó.

El artista local comento que llevó a Kendall a Mendoza y ahora al casting provincial, porque quiere demostrar quién es, como así también, para que se vea algo nuevo. ‘Me dije a mi mismo, animáte, es algo distinto, no hay otro personaje como vos’.

El joven Drag Queen reparó en la figura de Dany Love como un referente de la provincia. ‘Por el salimos a la calle a decir somos Drag Quee, porque antes era muy fuerte lo que pasábamos’, aseguró.

En ese sentido, Facundo expresó que el no pide que lo acepten, sino que lo respeten tal cual es y quiere seguir siendo. ‘Es nefasto molestar a alguien por esto’, puntualizó.

Facu también se presentó para el casting del certamen Canta Conmigo, el cual se realizó entre el martes 24 y el miércoles 25 de mayo en el Centro Cultural Conte Grand. Sobre su experiencia, señaló que se sintió muy bien tratado y que le sorprendió no ver tantas personas. Como en La Voz Argentina, al casting provincial fue como Kendall y tuvo tiempo de prepararse, ensayar, y hasta lo entrevistaron en la previa. Luego, contó el joven artista, cantó una de las canciones que tenía preparada. ‘Tengo fe de que algo bueno se viene’, aseguró.