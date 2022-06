"Cheká las gambas": la inesperada propuesta de Miriam Lanzoni en las redes

Tan bella como siempre, Miriam Lanzoni volvió a sus redes sociales luego de vivir un complicado momento que casi la deja presa.

La actriz fanática de los viajes, estuvo en México junto a su musculoso novio y, en el aeropuerto la mujer fue detenida en la zona de los scaners porque en su mochila encontraron una réplica de un arma y, por este motivo, fue sometida a un interrogatorio.

Consultada por Juan Etchegoyen para Mitre Live, Miriam relató::“Estaba regresando de México, porque estoy haciendo unos castings allá para unos proyectos muy interesantes, y en uno de esos castings necesitaba un arma. Entonces le pedí a una persona que me soluciona todo que es mexicano, si tenía idea de dónde conseguir una que sea una réplica y me empezó a mandar fotos hasta conseguírmela”.

Luego agregó: “El día que me vuelvo para Buenos Aires, él me pasa a buscar y digo ´uy, cierto, me olvidé de devolverle su arma´. Me la pongo en la mochila, nos pusimos a hablar de otras cosas, subo, despacho, dejo todo en la cinta para que pase por el escáner y cuando paso mi carry on y la cartera, lo vuelven a pasar. Cuando empecé a ponerme mis cosas de nuevo, agarro el celular y me dijeron que no lo podía tocar. Ahí el trato empezó a ser otro”.

Con la idea de quitar dramatismo a la situación, Lanzoni sumó: “No me enrosqué porque como estaba de tan buen humor me quedé esperando. Pero volvieron a pasar mi maleta y dije ‘ay, no, la pu**madre’. Pensé que era por los maquillajes, porque a veces los pongo en la cartera y se excede en el peso permitido y me lo terminan sacando. Me preguntaron si estaba llevando un expansor de zapatos y les dije que no. Ahí veo que se empiezan a poner guantes, se hablan entre ellos. Y cuando abren, sacan de adentro de la mochila la réplica del arma. No podía creer lo que estaba pasando”.

Con el tema solucionado y las cosas claras, la influencer no dudó en compartir un secreto de su belleza en las redes sociales y recomendó consumir proteínas para verse bellos.

"Cheká las gambas", comenzó diciendo y se lució con una calza corta y top naranjas que dejaron a la vista sus curvas impresionantes y sus piernas musculosas.

"Viernes bien arriba!!! Después de una tremenda tarde de entrenamiento a full !!!! Les muestro cómo me hago mi merienda súper proteica !!! Sale batido con @ampkprotein".