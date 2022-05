Sanjuanina deslumbró en el videoclip de unos reconocidos cantantes

Facundo Toro, es un reconocido folklorista lanzó este viernes un nuevo tema titulado “La Negadora”. El mismo ya es escuchado en diferentes emisora y posee muchas visualizaciones en la plataforma Youtube. En este, la protagonista fue nada más y nada menos que una conocida sanjuanina, Ana Paula Anzor, quien ostenta del segundo lugar como Embajadora del Sol.

Ana Paula, comentó con un reconocido medio, que el video nació a raíz de su amistad con el cantante. A ello le sumó “Nos cruzamos al final de la última cabalgata a la Difunta Correa. Me dijo que tenía un trabajo para mi y que ya me iba a hablar. A los días me mostraron la canción”. Luego de ello planeó su viaje Córdoba para grabar el video.

Ana Paula Anzor es un amante de la danza y previo al certamen donde destacó, ella ya había demostrado su arte en escenarios y sido reconocida nacionalmente.