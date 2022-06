El durísimo momento de Rocío Marengo: 'No hay bebé en camino'

Rocío Marengo estaba feliz por comenzar por el primer paso de su deseo más anhelado: la maternidad. Pero tristemente, hace unas horas comunicó que el embarazo no continuó su rumbo. La modelo de 42 se había mostrado en una clínica de Buenos Aires haciéndose todos los análisis necesarios y luego confió que empezaba un tratamiento con óvulos que congeló en 2019.

“Ay, no sé cómo contarles, ¿Cómo decirlo? Qué palabras usar…. Bueno, prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino”, comenzó diciendo Rocío Marengo. Y continuó: “Les quiero agradecer por todo el cariño, respeto y apoyo que me dieron desde el momento que compartí mi decisión. Familia, amigas, mi doc y todo su equipo… Me sentí súper querida, cuidada y contenida. Todos los que fueron parte de este pedacito del camino los volvería a elegir mil veces”.

“Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo. El camino muchas veces es largo… ¡no hay que bajar los brazos!”, agregó. Por último, Rocío Marengo indicó: “Muchas emociones, puse mi cuerpo, mente y corazón… Estoy triste pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo. ¡Todo mi amor para ustedes!”.

Rocío Marengo y Eduardo Fort están en pareja desde hace muchos años y a pesar de que ella va y viene de Chile, saben cómo llevar una relación feliz que, por momentos, tiene sus crisis. La maternidad es un proyecto de la artista en solitario aunque lo gritó a los cuatro vientos cuando todo comenzó de maravillas. Aunque no terminó del mejor modo.

“Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes. Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz, segura y tranquila”, agregó la rubia.

fuente ciudad magazine