La China Suárez mostró su piel luego de blanquear con Rusherking

Si bien muchos ya sabían del romance entre la China Suárez y el cantante Rusherking, este sábado en el programa de Andy Kusnetzoff, "PH Podemos Hablar" (Telefé), el ex de María Becerra no dudó en confirmar la relación con la actriz ex de Benjamín Vicuña.

“Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, admitió el joven¿ y agregó; “La China me dice Thomy. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes”, señaló y recordó cuando los vieron en una fiesta: “Tuve la mala suerte de que me grabaron cuando estaba en una en los Martín Fierro. No me gusta eso de mostrarme ni exponerme cuando recién estoy conociendo a alguien porque me parece mucho”.

Feliz por su momento personal, la rubia también usó sus redes sociales para mostrarse junto a su nuevo novio durante el fin de semana ya través de una foto blanco y negro.

A través de su cuenta de Twitter, la ex Casi Ángeles no dudó en decir: "Vivan como quieran. Les van a romper las pelotas igual".