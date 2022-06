MasterChef Celebrity: Joaquín Levinton quedó fuera del ciclo

Con menos puntos de rating en esta edición especial de "MasterChef Celebrity: La Revancha" (Telefé), en la noche del domingo se vivió una nueva gala de eliminación a pocos programas de la gran final entre participantes de distintas temporadas.

Con Vicky Xipolitakis, Juariu, Sofía Pachano y Joaquin Levinton como los finalistas, el jurado tuvo una complicada noche al decidir quién dejaba las famosas cocinas.

En el comienzo del programa, los famosos debieron meterse en una "pileta de ingredientes", una especie de pelotero en un tazón en donde debían sacar los ingredientes con que cocinarían un plato libre en solo 60 minutos.

Fiel a su estilo, el líder de Turf realizó un plato de carne y verduras que llamó "la vanguardia sabe así" pero durante la elaboración Joaquín tuvo un pequeño accidente en la cocina y por un repasador cerca de la hornalla casi se prende fuego todo.

Con sabores pocos convincentes, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis decidieron que el músico no convenció con su plato siendo el nuevo eliminado de la competencia y luego de saber la decisión el mediático aseguró: "Cuando me volvieron a llamar, la verdad es que me puso muy contento. A mí me divierte mucho estar acá, para mí es como un juego. Más que una competencia, es venir a jugar, así que me lo disfruté de vuelta", comentó.

Se fue Joaquin Levinton, el Maestro...el Rey Del Pionono...sufre el país entero #MasterChefArgentina pic.twitter.com/se6mNgIcHU — Lu (@rockandfulbo) May 30, 2022

Como no podía ser de otra manera, en Twitter la eliminación del cantante generó una catarata de memes y comentarios a favor y en contra de le decisión del exitoso programa ganador del Martín Fierro de oro.

Joaquin Levinton quemando cosas mientras cocina es mi representación gráfica — Chiru (@FloorSalerno) May 30, 2022

Cómo siempre cagando al espectador sacaron a Joaquín Levinton por segunda vez. Lo arruinaron todo, adiós.#MasterChefCelebrity #masterchefargentina #MasterchefLaRevancha pic.twitter.com/UhqUdskpvv — veronica (@veronicalaurah) May 30, 2022