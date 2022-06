Por qué Agustina Cherri se fue enojada de la mesa de Podemos Hablar

En PH: Podemos Hablar, se vivió un momento muy curioso cerca del final de su emisión. Lejos del famoso “Punto de encuentro” y ya sentados a la mesa, los famosos continuaron compartiendo anécdotas y, cuando a Agustina Cherri le tocó el momento de hablar, aludió a sus comienzos como actriz y a cómo siempre le resultó fácil llorar en cámara.

La actriz se levantó y se fue de la mesa por un divertido motivo de Andy Kusnetzoff en complicidad con Antonio Birabent. Cherri estaba hablando de su amistad con el "Potro" Rodrigo de la época que protagonizó Cabecita, una novela que emitía Telefe.

El conductor le pidió que utilicé sus dotes actorales para simular una pelea con otro de los comensales, Antonio Birabent, y Cherri no dudó en hacerlo. La consigna consistía en que el músico y actor le hiciera una pregunta incómoda y que ella reaccionara enojada. “La pregunta es... ¿fuiste novia de Rodrigo?”, indagó Birabent y luego la actriz hizo lo suyo.

"Siempre te metés en la intimidad y la verdad que no me parece, porque soy una persona que tenía pareja en este momento. Me ponés en una situación incómoda. Tengo tres chicos que están mirando el programa", comenzó a improvisar Agustina en su respuesta a Birabent.

Y continuó: "Está todo bien, pero yo tengo una familia. Hace tres horas que estoy acá parada, tengo las patas como una galleta y estoy cagada de hambre". Cherri le dijo a Andy que no tenía que ver en su enojo con Birabent, y finalmente abandonó el estudio. Obviamente, la actriz recibió el aplauso de todos los presentes por la creíble improvisación.

fuente paparazzi