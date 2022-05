En tanga, Wanda Nara imitó a Los Simpson

Activa en sus redes sociales, Wanda Nara volvió a dedicarle tiempo a sus fanáticos al responder varias preguntas referidas a su vida personal y profesional.

La mayoría de los mensajes que recibió la rubia estuvieron relacionados a su cuidado personal y belleza y, por supuesto, a las relaciones amorosas pasadas y la actual con Mauro Icardi.

Frente a la pregunta si perdonaría una infidelidad, la hermana de Zaira no dudó en decir: "Nunca pude perdonar. Admiro a la gente que sí. Puedo tener una excelente relación con mis ex pero doy tanto en mis relaciones que no perdono. Qué mal yo".

Pasada la tormenta conocida como Wandagate, la influencer terminó su día compartiendo una llamativa imagen junto a un meme de la serie "Los Simpson".

Tal como lo hizo Homero para "desaparecer", Wanda posó casi oculta desde una enredadera luciendo un traje de baño negro que dejó a la vista su cuerpo.