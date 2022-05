Premios Martín Fierro: los cambios que molestan a muchos de los asistentes

Este 15 de mayo, los famosos serán parte de una nueva ceremonia de los premios Martín Fierro luego de dos años de pandemia y cancelación.

En una fiesta sin precedentes y transmitida por Telefe, APTRA vuelve a conceder las preciadas estatuillas a lo mejor de la televisión de aire.

Con algunos cambios en la realización de la gala, se conocieron algunos detalles que comenzaron a causar polémicas entre los famosos. Además de la polémica conformación de las ternas y la lista de invitados, ahora se sumó un nuevo cambio que molestará a más de uno.

Fue Laura Ubfal quien en su ciclo tuvo de invitado a Luis Ventura quien confirmó que esta vez, los miembros de APTRA estarán ubicados todos juntos en un sector de mesas del salón. Años antes, estos formadores de opinión estaban distribuidos en las mesas con las celebridades, pero ahora deberán ubicarse en un sector menos 'especial'.

"La verdad es que es una primicia que va a generar polémica porque los socios no lo van a bancar. Algunos como Cacho Rubio, que se para todo el tiempo, algo va a decir seguro", anticipó la periodista.

Tal como se esperaba el pintoresco miembro de la "chalina blanca" comentó en "Socios del Espectáculo" (El Trece): "La comisión directiva siempre se ubica en una mesa al fondo, para dirigir todo pero el resto de los miembros de APTRA no. Nos vamos a seguir sentando en las mesas con las figuras, no hablen de lo que no saben".

Hasta el momento y luego de los dichos del Presidente de la entidad, no se sabe si el cambio surgió desde el seno de APTRA o fue un pedido del canal que emitirá la fiesta de la televisión abierta.