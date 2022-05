En hilo dental rojo, Barby Silenzi "reventó" el sábado

Este sábado y sin previo aviso, Barby Silenzi volvió a incendiar las redes sociales al compartir el adelanto de una nueva galería en el sitio para adultos Divas Play.

Luciendo un conjunto de lencería roja que apenas la cubría, la mujer de El Polaco, posó desde la cama mostrando orgullosa su profundo escote.

"Hoy es una muy buena noche para entrar en @divasplayok. Te dejo mi link en mi bio ????????????????????????", expresó y de inmediato comenzaron a llegar los más de 33.000 "likes" que avalaron la belleza de la bailarina.

La primera en comentar la publicación fue Adabel Guerrero que exclamó "Bomba!!! ????", "Vamos que hay que alimentar esa bendi mamá luchona, todo sea por ella ????????????????????, "diosaaa total ! me encanta que no pierdas eso de estar siempre bella y no descuides tu trabajo de bailarina asi te conocimos barby??????????", "Hola hermosa. Las cosas que haríamos en esa cama bb...??????????????", entre otros.