Jesica Cirio dejó a la vista su nueva lencería negra

Con lencería muy pequeña de color negro, la conductora de la Peña de Morfi, Jesica Cirio deleitó a sus seguidores. Fue así como la rubia dejó claro que piensa.

La foto es un llamador de atención claramente, ya que su cuerpo es un espectáculo. Pero a la vez ella dejó un mensaje muy claro sobre su idea sobre el cuerpo y la aceptación.

De este modo, dejó como pie de foto 'Mi cuerpo! No dejes que nadie apruebe si es perfecto. Te van a criticar porque sos gorda, flaca, fit, por lo que hagas y lo que no hagas.. Querelo, valoralo porque es tuyo!'. Esto no fue todo ya que sumó 'No estes pendiente de lo que dice la gente. Aceptate tal cual sos y trabaja para sentirte mejor!´'.