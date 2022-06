¡Ahora es rubia!: Karina Jelinek sorprendió con su nuevo look

Luego de unas extensas vacaciones en el exterior, Karina Jelinek decidió dar una vuelta de tuerca a su look y no dudó en comenzar por la peluquería.

La ex de Leo Fariña se animó a aclarar algunos mechones de su cabello y lucir más renovada en el comienzo del invierno.

Desde su cuenta de Instagram, la influencer compartió el resultado y los fanáticos enloquecieron dando su aprobación.

Por estos días, Jelinek salió a aclarar que sigue junto a su amiga íntima Flor, luego de algunos rumores de separación. Al parecer una gran pelea entre las mujeres se dio en el festejo del cumpleaños de Rodrigo de Paul, en donde la morocha no fue invitada como su joven novia.

A través de un descargo en Twitter, Karina se refirió a la situación diciendo: "Debido a los comentarios recibidos, de lo que pasó el finde, yo estaba terminando un desfile y quedé con Flor que la pasaba a buscar a un cumple para ir a la Bresh. Sí, me molestó su demora, no entré porque no me interesa ir a una fiesta donde no me invitan", comenzó diciendo y agregó: "No soy intrusa ni tampoco me interesaba ir a ese cumpleaños, se dijeron cosas no ciertas, yo sabía que estaba ahí y quedamos en encontrarnos más tarde, todo bien...".

Para cerrar, la modelo dijo: "No soy de aclarar este tipo de cosas pero me veo obligada así se corta de una vez".