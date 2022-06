El Chaqueño Palavecino estalló de furia con la Policía: 'Me voy, no vuelvo más'

Este jueves, Óscar el Chaqueño Palavecino debió interrumpir un show en la 22° edición del festival “Vaqueros le canta a Güemes”, por una decisión policial. Así, el reconocido artista estalló de furia, pateó el micrófono y amenazó con no ir más al lugar. "Me voy, no vuelvo más", expresó.

Por una decisión policial, el cantante de folclore debió culminar intempestivamente su presentación, y estalló de bronca contra la fuerza de seguridad que subió a escenario para impedir que continúe el espectáculo. Una de las razones que se dio a conocer y que provocó, en principio, la presencia policial, fue que el Chaqueño se extendió unos minutos más de lo pautado con la organización del evento.

Al existir una gran cantidad de artistas en escena, el cantante de folclore arrancó a las 4 de la madrugada del viernes y se extendió más de lo pautado. A las 6.30, y aún con ganas de cantar para quienes pagaron una entrada para verlo, la fuerza de seguridad decidió intimidarlo al subirse al escenario y esto derivó en una explosiva declaración de Palavecino.

“Me voy. Ganó el policía encargado de acá. Está bien. Si quieren verme será en otro lado, no vuelvo más a Vaqueros gracias a todos estos. Estos me mandan a cortar a mí, yo no soy un delincuente. Soy pueblo, hermano”, manifestó y, acto seguido, arrojó el micrófono al piso, lo que desató un aplauso generalizado.

Una vez en su auto, retirándose del establecimiento, el artista decidió hablar con Todo Salta Noticias y dio su versión de lo ocurrido: “A lo último se cortó porque subió el jefe de Policía. Me mandan tarde, entonces el intendente qué quiere, cuando desplego lo mío como artista dan la orden para cortarlo. Él no puede subirse así al escenario, es como que yo me meta en su comisaria”.

En esa misma línea, continuó: “Me mandan tarde y la gente paga la entrada, gasta plata para esperarme a mí. No sé para dónde disparar. No vuelvo más a Vaqueros de esta manera. Ya está, no tengo que rendirle nada a nadie. Es una ciudad muy bonita, pero cuando te sentís usado es feo. Está todo bien con el intendente, pero no me parece que se suba la Policía a cortarte lo tuyo cuando el pueblo y el público manda”.