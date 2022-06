Video: en tanga Cande Ruggeri es la protagonista de una gran noticia

Este viernes en medio del feriado, Oscar Ruggeri en medio del programa de ESPN que forma parte, reveló que su hija Cande Ruggeri está embarazada de su primer bebé junto a Nicolás Maccari.

La modelo, quien está de novia hace tiempo con el joven, estaba deseosa de convertirse en madre y ahora el deseo se volvió realidad.

"Voy a ser abuelo", no dudó en decir el ex futbolista en el programa F90 y sorprendió a sus compañeros que no se demoraron en felicitaron.

"Se viene el tercero, se viene el tercero", dijo Ruggeri y agregó: "No sé si se podía decir, pero sí, voy a ser abuelo", sumó sonriente.

Días antes, Cande posó muy sensual en su cuenta de Instagram luciendo un conjunto de ropa interior y dejando en primer plano su colaless.