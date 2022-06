Indignada: Tamara Báez fue acusada de ladrona y contestó en sus redes sociales

Luego de un viaje en familia a Europa, Tamara Báez y L-Gante regresaron a Argentina para que el cantante sigue con su abultada agenda de espectáculos, compromisos y presentaciones.

Muy mediática y fiel a los fanáticos que la siguen en sus redes sociales, Tamara realizó un duro descargo luego de ser acusada de ladrona por una mujer con la que tuvo un cruce de tránsito.

Todo ocurrió en el Canal Crónica cuando, desde un programa acusaron a la mediática de haberse quedado con algo que no le pertenecía. Según el popular medio, una persona aseguró que "la novia de Elian le robó los anteojos".

Indignada con la falaz información, Tamara usó sus redes sociales y salió a contestar a la mujer que la ensució con su declaración: “¡¡¡Mentirosa!!! No amor yo no robo, él me compra todo lo que quiero. Y encima, ¿Hacer esto después de que casi nos choca 2 veces? ¿Qué le pasa a la gente?”, escribió la novia de L-Gante.

Para cerrar, la joven madre no dudó en decir:“¡Anda a laburar si querés plata querida! Y aprendé a manejar también. Qué ganas de jodernos siempre”.