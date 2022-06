Flor Peña posó en colaless y anunció nueva obra de teatro

Siempre atractiva y jugada, Flor Peña volvió a quitarse la ropa a horas del comienzo del invierno.

La conductora de América, no dudó en mostrarse muy sensual con motivo del día del padre. Sentada en un escritorio, Peña dejó a la vista su colaless al escribir una carta que decía: "Escribiéndole la carta al papito de la casa ????? Me pidió de regalo un mes gratis de suscripción en @divasplayok. Gran regalo para un papito!!! ???? #sinfiltro ?? LINK EN MI BIO ??", no dudó en expresar la rubia.

Horas más tarde, la actriz anunció en sus historias de Instagram el estreno de su obra teatral llamada "Network" junto a un reconocido elenco.

Será el 14 de julio, cuando la historia, inspirada en la película ganadora de cuatro Oscar, estrenará en julio en el Coliseo bajo la dirección de Campanella.