'La nena de Argentina' deslumbro con su sensualidad y pequeñas bikinis

Maria Becerra anda de gira por Europa y aprovecha el calor para disfrutar del sol y la playa. Con looks muy jugados, la cantante del momento deja boca abierto a todos sus fanáticos.

En este sentido 'La nena de Argentina' dejó a la vista toda su sensualidad con unas bikinis muy pequeñas. Con esto dejó claro que las argentinas conquista Europa y no solo con la música.

Con esto, la joven dejo varios posteos en el fin de semana con jugadas bikinis, en diferentes lugares que causaron envidia pero mucha felicidad por el éxito de la argentina.