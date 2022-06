Desnuda, Dani La Chepi posó antes de entrar al quirófano

Este martes los seguidores de Dani La Chepi se preocuparon por la salud de la mediática que compartió algunas fotos desde una clínica.

La rubia luego se tomó con humor el momento y relató que se internó, por indicación médica, para ser sometida a una operación mamaria. Para bajar la tensión, la ex participante de "Master Chef Celebrity" (Telefé) posó muy sensual apenas cubierta con la bata del centro médico.

Completamente desnuda, la rubia comentó: "¿Me preguntan cómo estoy? Dando batalla con humor siempre. Lo nuevo de #hospifans ¿Cuál eligen de la 1 a la 5? Yo siento que en todas estoy muy buena #arhe", expresó la mujer posando muy sensual.

Hace algunos días se supo que a La Chepi le detectaron una anomalía sospechosa y debían realizarle una punción para obtener una muestra y mandarla a analizar, informó Exitoína.

En diálogo con el portal Paparazzi, Dani expresó: "No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y si entra la aguja para sacarme la muestra, me podían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda, directamente, al quirófano".

"El martes me van a abrir el pezón, me sacarán una muestra, todo no porque sino me deja sin lola, y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar", culminó.