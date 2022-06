VIDEO: Wanda Nara mostró su cola bronceada desde Maldivas

Lejos de los escándalos, Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijos viajaron a las islas Maldivas a compartir unos días de vacaciones y relax luego de la escapada de los esposos a África por su aniversario.

Ahora e instalados en una lujosa casa en la playa, la rubia compartió divertidos momentos de juegos y celebración con los hijos de Maxi López y las dos pequeñas con su actual pareja.

Súper bronceada, Wanda no quiso dejar a sus fanáticos fuera de la novedad y de espaldas en un espejo, la hermana de Zaira dejó en primer plano su tanga y consecuente colaless.

A través de un video posteado en su Instagram Wanda expresó: "Tranki la mañana ???? esta bronceado" y como era de esperarse los fanáticos enloquecieron con la filmación y exclamaron: "Se prende ?? mi Instagram", "Icardi very very lucky ??", "Otra cosa para mostrar?", "Que vulgar! Me pregunto yo: que necesidad habrá? Teniéndolo todo “supuestamente “Ya que tenes plata, como mínimo trabajá la clase.", entre otros.