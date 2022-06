Sexy, Cami Homs le reclamó más de 7 millones a su ex

Luego de que Rodrigo de Paul conformara su noviazgo con Tini Stoessel, su ex Camila Homs estuvo varias semanas casi deprimida, pero recientemente la modelo ya estaría comenzando una nueva relación.

Ahora y con los temas de separación pendientes, se conoció la cifra que los abogados de la modelo le pidieron al jugador de la Selección Nacional de Fútbol.

Fue en el programa "Socios del Espectáculo" (El Trece) en donde blanquearon la cifra millonaria que Homs quiere del padre de sus hijos.

Fue Mariana Brey quien presentó el tema y reprodujo los dichos del abogado Ignacio Trimarco, representante de la rubia: “Va por lo que le corresponde a una mujer que estuvo doce años en pareja, que convivió, que tiene dos hijos menores de edad, uno que ni siquiera cumplió un año. Nuestro Código Civil prevé una compensación económica que corresponde a las personas que sufren un detrimento patrimonial importante luego de su separación”.

Luego el letrado agregó: “Sinceramente lo que se estaba acordando no es lo que le ley prevé y la dejaba en un estado de desamparo a Camila en lo que tiene que ver con los derechos que le corresponde a ella y a sus hijos menores de edad”, apuntó el profesional.

Luego se supo que la cifra que la modelo le reclama al jugador y Brey no dudó en decir: “Pero como para adelantar una cifra y decirte una frase que me dijeron de primera mano, esto es innegociable y en principio más fuerte, que no es lo único porque hay más, que pide Camila Homs son 30 mil euros por mes”, reveló.

“En principio son 30 mil euros por mes, estamos hablando de un equivalente de 7,5 millones de pesos. Esta es la cifra mensual”, dijo Brey luego y agregó que el deportista se habría “sorprendido” por la exigencia de su ex. Frente a esta situación también trascendió que el futbolista tenía intenciones de arreglar la situación “rápidamente”.

Puntualmente lo que pidió Camila es:

600 euros por día cuando tenga que viajar a Europa (cada 45 días para que De Paul vea a sus hijos) más pasajes aéreos en clase business y hotel 5 estrellas durante 15 días de estadía.

Un departamento en Puerto Madero valuado en 2,5 millones de dólares.

Un auto cero kilómetro renovable cada dos años.}

¿Cederá el novio de Tini a los pedidos de su ex?