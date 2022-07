El exmanager de Rodrigo, picante : "La 'Tota' Santillán es un gordo chanta"

A 22 años de la muerte de Rodrigo, su exmanager José Luis Gozalo admitió que más de uno quiso aprovecharse del cantante cordobés. El representante apuntó contra la Tota Santillán: “Cada vez que Rodrigo iba a cantar al baile adonde estaba él, el padre llevaba un par de zapatos nuevos. Era la cometa para que el gordo lo presentara mejor.

El exmanager del Potro aseguró que tuvo que lidiar con el ídolo y por eso motivo se de Argentina. "Porque cada vez que venía la fecha (de su muerte) me enfermaban”. "Hice siempre todo lo posible por sacarle las malas compañías, pero cuando me daba vuelta, aparecían. A manguearlo iban todos. Rodrigo era un muy buen tipo pero no tenía control de nada”, sostuvo.

Además, 'Pepe' cuestionó a las personas que se "aprovecharon" del músico cordobés. “Son más los que se aprovecharon. La ‘Tota’ Santillán es uno de ellos, es un gordo chanta. Cada vez que Rodrigo iba a cantar al baile adonde estaba él, el padre llevaba un par de zapatos nuevos. Era la cometa para que el gordo lo presentara mejor. Son muchas las cosas que pasaron, pero él tiene derecho a salir en televisión a decir estupideces”, aseguró. “Que lo dejen descansar en paz, es lo que se merece”, agregó.

Después Gozalo señaló que: “Lo que ocurrió fue un accidente. Si hubiera tenido el cinturón de seguridad puesto, no pasaba nada. Justo esa fue la noche en la que empezamos con un show por día. Cuando llegué al lugar del accidente, gente que pasaba por ahí le había robado el dinero que llevaba encima”.

“Él hizo buena plata, no era de cuidar la guita pero tenía un paquetito guardado. Tenía más dinero en uso que declarado, porque no aportaba nada”, dijo. Sobre la película de Rodrigo, el ex manager dijo: "Me quisieron ensuciar. Hicieron una escena en la que aparezco zamarreándolo. Nunca le levanté la mano”.

