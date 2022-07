Por un comentario desubicado destrozaron a Nati Jota, mirá lo que pasó

Nati Jota no midió las consecuencias de sus dichos y terminó con una dura cancelación en las redes sociales. Esto se dio cuando opinaban sobre las juntadas con amigas y chicos. El hecho fue en medio del programa que conduce en canal Luzu, junto a Nico Occhiato.

"Tal vez no elijo a mi amiga más linda para ir a un lugar que quiera", fue el comentario de la influencer. Ante ello sus compañeros de "Nadie dice nada", impactados, a la vez quisieron indagar más sobre la situación y ella terminó de hundirse.

. “¡No, no, no! ¡Mentira!”, le reclamó Nico Occhiato y se sumó Flor Jazmín Peña. “¿Viste? Amo que lo admita”. Esos dichos fueron grabados y en Twitter no se la dejaron pasar. Por ello es que cortaron el fragmento donde hacía el desubicado comentario para viralizarlo.

Pero eso no fue todo. Esto se debe a que dijo "Todos tenemos una amiga perrota, muy seductora, te diría casi calienta pij... A vos no te llevo”, cerró la periodista deportiva. Los usuarios fueron tajantes al decirle “Una inseguridad enorme tenes que tener para ser tan f..”, le reclamaron algunos usuarios.