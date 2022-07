Emilia Soler, relató su vivencia en "La Voz" a través de sus redes sociales

En medio del éxito televisivo "La Voz Argentina" (Telefé), la sanjuanina Emila Soler es uno de los cinco locales que sorprendieron al selecto jurado del programa conducido por Marley.

A través de notas periodísticas pero sobre todo por sus redes sociales, la cantante comenta sus vivencias como parte del team de Lali Espósito y su relación con los demás seleccionados.

Esta semana y en Instagram, Emilia realizó un vivo para sus seguidores en donde no dudó en contar algunos detalles de sus días en Buenos Aires y dentro del reality de canto.

En las historias reciente Soler expresó el apoyo recibido por sus fanáticos al decir: "Gracias por estar un ratito en el vivo conmigo, si quieren mañana a la tarde hacemos otro", expresó ante el pedido de sus fans.

También, la cantante no dudó en manifestar su cariño por su compañero Franco Mayra quien no dudó en hablar de Soler como una gran artista con muchas chances de ganar: "Lo único que supera el talento de ella en esta galaxia es su calidad humana. Es de esas personas que ya no vienen y su luz contagia a todos alrededor...", dijo el participante.

Soler sigue sumando fanáticos junto a los demás locales que, dentro de poco, serán parte de las "Batallas" en donde cada jurado comenzará a eliminar participantes de la competencia de formato internacional.

Junto a Emilia también son parte del programa: Dandara, Nicolás Olivieri, Lucas Bongovanni y Andrés Cantos.