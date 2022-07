Floppy Tesouro confirmó que recibió una millonaria propuesta indecente

Siempre llamativa y sensual, Floppy Tesouro volvió a ser noticia en las últimas horas al realizar una inesperada confesión.

La mediática que hace pocos días compartió fotos en microbikini, ahora realizó una llamativa declaración desde Miami en donde reconoció que, en una oportunidad le ofrecieron una millonaria suma de dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con un hombre.

Como era de esperar y ante miles de seguidores sorprendidos, la ex Gran Hermano, admitió que no aceptó la oferta aunque se sintió muy halaga por esta persona interesada en ella.

La charla se dio en medio de un programa de Miami conducido por Mauro Standel que no dudó en consultar a la ex chica Reef: "Sabés que en Miami todo se sabe, y me contaron que rechazaste una oferta de seis cifras para vender tu cuerpo, ¿es verdad?".

Sin dudarlo Floppy respondió: "¡Tenés data certera! Es un número que halaga, sinceramente, pero la verdad es que nunca quebré mis valores por más de que era mucho dinero y creo que cada uno es como es", comenzó diciendo.

Para cerrar Tesouro sumó: "Respeto al resto y que cada uno haga lo que sienta, lo que quiera, lo que pueda, pero tengo la suerte de tener la carrera y la familia que quiero. Y de haber logrado muchas cosas en mi vida en lo personal y lo laboral, entonces creo que todo eso vale mucho más y duermo tranquila", afirmó.

"Cada uno es dueño de hacer lo que quiera, yo le agradecí la propuesta y dije: ‘Qué halago’. Mil amores, pero no va conmigo... Después fui a comer, terminé de cenar con amigos, nos divertimos y me fui al hotel a dormir tranquila y divina", cerró.