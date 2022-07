Luciana Salazar muy cerca de Julián Álvarez

Hace algunos días, Marcelo Polino, íntimo amigo de Luciana Salazar reveló que la mediática está saliendo con un famosísimo jugador de fútbol.

En "Socios del Espectáculo" (El Trece) no dudaron en decir: "La enganchó con un jugador de fútbol de la Selección. Él sabe el nombre, no me lo quiso contar. Es soltero, que es un buen dato".

Si bien la rubia mantiene un perfil muy bajo al afirmar que "de mi vida privada no hablo nada... Estoy bien con mi vida bajo llaves", trascendió que la exuberante mujer estaría de novia con Julián Álvarez.

"El nuevo amor futbolero de Luciana Salazar confirmadísimo es Julián Álvarez. Ya fue mucho a su casa, todos los vecinos del edificio lo vieron un montón, a ella se la vio en el palco de River, lo fue a ver a él", explicó Paula Varela en el programa de las mañanas del Trece.

Si bien se habla de un vínculo bastante informal, agregó: "Él le dedicó dos goles del partido anterior. Es un amor. Dicen que es re atento y le regala bombones".

Sin hablar sobre su corazón, Salazar compartió en sus redes sociales un sugerente mensaje que llamó la atención de todos: "Quédate con el que te bese como loco, te haga el amor como pervertido, te trate como una dama y te ame como un idiota".

¿Palito para Álvarez?