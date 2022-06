Sabrina Rojas deslumbró con su belleza y habló de su ex pareja

En plena gira con la exitosa obra "Desnudos", Sabrina Rojas disfruta de su gran momento profesional junto a un gran elenco de artistas.

Por si esto fuera poco, la mendocina también vive un apasionado romance con el Tucu López con quien comparte un programa de fin de semana en la pantalla de América.

Consultada sobre su presente sentimental, la rubia no dudó en decir que por fin encontró al amor de su vida en el conductor al que conoció apenas separada de Luciano Castro con quien tiene dos hijos en común.

En "Intrusos", la mediática no dudó en comentar una situación particular que le tocó vivir el día que su nuevo amor conoció a sus hijos: “La primera vez que el Tucu vino a casa yo le avisé a Luciano, le dije ‘mirá, va a venir a conocer a los nenes’, que para ellos era un amigo”, comenzó diciendo la actriz y luego agregó: “Luciano me dijo ‘¿no querés que esté yo también? Para que los chicos no vean que entra otro hombre y se sientan incómodos’”.

“Otras amigas también me hicieron el aguante, hicimos como una comida y estuvo bueno que los chicos vieran que él hablaba con Lu, que se reían”, reveló Rojas en una extraña situación.

En el comienzo del viernes, la rubia compartió una historia de Instagram en donde dejó ver su plano vientre con un look muy abrigado de invierno.