Casi desnuda, María Fernanda Callejón anunció su separación

Luego de varios rumores de distanciamiento y crisis, María Fernanda Callejón y Ricky Diotto confirmaron su separación. Luego de más de 11 años y una hija en común la pareja puso fin a su vínculo por diferencias irreconciliables.

Fue la periodista Karina Iavícoli en la pantalla del Trece quien lanzó la noticia bomba pero Callejón negó todo. Finalmente y a través de sus redes sociales la vedete semanas atrás en "Socios del Espectáculo" (El Trece), la actriz terminó por afirmar que está separada del padre de su hija con estas palabras: "Es con pesar que tenemos que informarles que luego de 11 años de pareja, que incluyeron 8 de matrimonio, hemos tomado la difícil decisión de separarnos".

A través de sus redes sociales, los ex aseguraron: "Luego de mucho trabajo y reflexión, como pareja y como individuos, llegamos a la conclusión de que esta decisión es la mejor para nosotros, pero sobre todo para ella y su desarrollo individual. Continuaremos juntos como padres orgullosos, apoyándola, unidos como familia que somos", expresó la mujer.

Luego en sus plataformas Ricky Diotto agregó: "Un mediodía la pasé a buscar para ir a comer, fue hace once años, al mes me fui a vivir con ella. Viajamos, reímos, lloramos y formamos una familia maravillosa. Conocerla me cambió la vida para siempre, fruto de ese amor incondicional nació nuestra hija que hoy es lo más importante que tenemos y debemos proteger".

"Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó, acá no hubo terceros, infidelidades ni nada que se le parezca, simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino que no le está haciendo bien a nadie. Por eso, con Fer tomamos la decisión de separarnos y seguir adelante cada uno con su vida teniendo como prioridad la felicidad de Giovanna", agregó Ricky Diotto.

Para finalizar el compositor expresó: "Siempre vamos a ser familia y yo voy a estar el resto de mi vida agradecido por todo lo que hemos construido juntos, dimos hasta la última gota por este amor y por esta relación, eso nos tiene que dejar tranquilos y en paz".

Fie a su estilo y a su sensualidad, los fanáticos de callejón apoyaron a la mediática compartiendo fotos de la actriz en distintos momentos de su carrera.