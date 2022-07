Escalofriante: Silvestre sepultó a su hijo asesinado en una fosa común

José Luis Rodríguez, el actor y cantante conocido como Silvestre, abrió su corazón en 'Podemos Hablar' y reveló que no tiene contacto con ninguno de sus seis hijos. Tras su paso por el programa, se develaron datos escalofriantes de su vida. Con apenas 18 años su primera esposa, llamada Martha, asesinó a su pequeño hijo de un año y cuatro meses y después terminó con su vida.

Si bien Silvestre en el programa de Mirtha Legrand ya había contado la historia de su hijo asesinado, el periodista Luis Ventura contó detalles espeluznantes alrededor de esa tragedia. "Su primer hijo muerto con solo un año y medio ni siquiera fue velado, no fue nadie a despedirlo y sus restos fueron tirados a una fosa general, no tiene tumba", sentenció Ventura ante el asombro de sus compañeros.

La primera mujer de Silvestre es una mismo noche asesinó a sus dos hijos, uno de otro matrimonio, y luego se quitó la vida. La primera mujer de Silvestre luego de asesinar a sus hijos, con la sangre de los chicos pintó las paredes del departamento, llamó al cantante para que vaya a la casa y se encontrara con esa escena espeluznante.

"Mi vida tiene un antes y un después de que mataran a mi hijo de un año y cuatro meses de un tiro en la cabeza", dijo hace unos años Silvestre en el programa de Mirtha Legrand. Por otro lado, Silvestre habló sobre la relación actual que tiene con el resto de sus hijos.

“Con mis hijos de sangre yo hice mis deberes. Lo voy a aclarar: yo ya perdoné todo lo que tenía que perdonar y espero. Ahora depende de ellos, ya son grandes. Que hagan su parte”, justificó. Un poco molesto, Silvestre continuó: “No esperen todo siempre de mí. Hagan su parte, al menos un: `Che viejo, ¿estás bien?’. Y añadió: “Tengo relación con mi hija del corazón, que es una divina, que es la hija de Patricia, mi mujer”.

Finalmente, completó: “Yo con las madres (de mis hijos), tuve vidas bárbaras, más allá de que me peleé en su momento, la pasé bárbaro y tuve relaciones increíbles. Puedo tomar un café con Andrea [su expareja], aunque quizás no con la que me dejo en la calle”.

fuente rating cero