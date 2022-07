VIDEO: En tanga de cuero, Barby Silenzi realizó una llamativa propuesta

Con la clara idea de ser "sorora" con sus seguidoras y frente a una complicada situación económica del país, Barby Silenzi sorprendió en una historia de Instagram al realizar una llamativa propuesta.

Con un profundo escote y desde su departamento, la ex de El Polaco expresó: "Hola a todas las chicas que me siguen y me leen desde sus casas. Si querés ganar dinero extra esta es tu oportunidad", comenzó diciendo Silenzi.

Luego agregó: "Para ser parte de Divas Play como yo, no hace falta que seas famosas, ni que tengas un cuerpo perfecto, solo se necesita mostrar tu sensualidad... la que toda mujer tiene. Es muy fácil, podes hacer tus propias fotos, en tus tiempos y hasta podes usar fotos viejas que le mandaste algunas vez a tus novios", expresó la bailarina tentando a sus fanáticas.

Para demostrar las ventajas del trabajo propuesto, por el que se gana varios dólares por suscriptores, Barby posó muy sensual desde el parque de la casa que compartían con El Polaco, luciendo un tanga negra que acompañó con una musculosa deportiva, gorra y botas de cuero.

Una bomba!