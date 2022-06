Colaless: Flor Peña posó en "hilo dental" para combatir el frío

Con la idea fija de levantar las temperaturas de la ola polar, Florencia Peña volvió a quitarse la ropa en su cuenta oficial de Instagram.

Luego de ser censurada por 48 horas en su plataforma virtual, debido a algunos bloqueos y denunciar de algunos haters, la conductora de América, fue por todo y desde su nueva casa en Salta posó casi desnuda.

La rubia aprovechó un momento a solas y eligió una mínima tanga blanca que combinó con una polera roja.

El extremo colaless, producto del "hilo dental", impactó a los fanáticos. La actriz no dudó en expresar: "Tirando pa’ no aflojar ?? @divasplayok #sabaduki", y de inmediato comenzar a llegar los "likes" y mensajes de sus seguidores que no dudaron en decir: "Fuego", "Te amo", "Todo bien Flor... Pero es necesario exponerse tanto. ???? Cada uno". "Sos la put... ama", "Tira un poquito mas...??????????", entre otros.