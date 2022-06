Mauro Icardi explotó de bronca en sus redes sociales

En las últimas horas, un posteo en redes sociales de Mauro Icardi llamó la atención de los fanáticos del PSG que no esperaron el enojo del futbolista en medio de sus vacaciones por África.

El marido de Wanda Nara no dudó en contestar la publicación de un periodista de la Gazzetta, Alessandro Grandesso, quien no temió en acusarlo de "disfrutar de la buena vida y de dejar su carrera peligro".

Ni lento ni perezoso, Icardi dejó en claro a través de una historia de Instagram que tiene dos años de contrato con el PSG y que cumplir con sus obligaciones.

Si bien Icardi viene de una temporada con pocos minutos en el campo de juego, el rosarino es uno de los elegidos por el DT junto a otras estrellas.

Molesto por las repercusiones de la nota de Grandesso, Mauro escribió: "Estoy en África Alessandro, el año que viene te dejo organizar mis vacaciones si quieres. ¿O estos discursos son una tontería como todos los años? Cuando marcaba 30 goles por temporada había los mismos argumentos. ¿Carrera en peligro? Todavía tengo dos años de contrato. No parece tan grave como lo aclaras con la basura escrita. A mis 29 años no te preocupes que con casi 200 goles marcados todo el mundo me conoce bastante bien. Y luego decido quedarme y ponerme a disposición. Muchas gracias, te abrazo fuerte desde África, con los gorilas, con los leones y todos mis amigos que tienen más respeto que un periodista como tú".